Сколько заработали Михалков, Церетели, Бабкина и другие

Обнародованы доходы российских деятелей культуры.

Опубликованы декларации ведущих деятелей культуры за 2018 год, пишет "Комсомольская правда". Декларация режиссера и худрука Государственного театра киноактера Никиты Михалкова заняла 56 листов. Указана собственность: квартира в Москве площадью 207,8 кв. м, 89 земельных участков площадью от 1000 до 5000 кв. м, дача 554,2 кв. м, 11 нежилых зданий площадью от 73 до 1191 кв. м, шесть жилых домов от 68,5 до 697,3 кв. м, пять машиномест, вертолет RA-05797, трактор МТЗ-82.

Доход за 2017 год - 529 млн рублей. Выходит, ежедневно мэтр зарабатывает почти 1,5 млн рублей. Но как?! По данным портала "Картотека ру", Никита Сергеевич значится учредителем или совладельцем нескольких десятков фирм с весьма разнообразной сферой деятельности - от лесозаготовок до разработки программного обеспечения. Самые известные из них - ООО "ЧелПромДаймонд" (фирма занята обработкой алмазов) и кинокомпания ТРИТЭ, выпускающая фильмы.

Доход Юрия Башмета, худрука Государственного симфонического оркестра "Новая Россия", - 60 млн рублей. Оклад худрука - порядка 150 - 200 тыс. рублей. Основной доход – сольные концерты и концерты с оркестрами - Камерным ансамблем "Солисты Москвы" и Государственным симфоническим оркестром "Новая Россия". Плюс Всероссийский юношеский симфонический оркестр. Также Башмет - завкафедрой Московской консерватории, профессор, с окладом 37 тыс. рублей. Преподает в Италии, проводит мастер-классы в разных странах мира.

Владимир Спиваков, президент Московского международного Дома музыки, имеет в собственности два земельных участка общей площадью 4 тыс. кв. м, две квартиры в Москве 76,8 и 367,2 кв. м, квартиру во Франции 360 кв. м (у супруги квартира в Испании). Доход за прошлый год – более 82 млн рублей.

У худрука театра "Уголок дедушки Дурова" Юрия Дурова доход - 30 млн рублей. Основной доход складывается за счет авторских, он написал много сценариев спектаклей с животными.

Юрий Грымов, худрук Московского драматического театра "Модернъ", заработал за год 29 млн рублей. Его оклад в театре - около 70 тыс. рублей, он выступает с лекциями, занимается режиссурой, пишет колонку в СМИ, получает всевозможные. В прошлом году продал дом - отсюда появились приличные деньги.

Годовой доход Зураба Церетели - 40 млн рублей. Перечень имущества скульптора занимает три листа: это 6 участков земли, 4 квартиры и дачный дом, пять "Мерседесов", два "Роллс-Ройса", один "Бентли", 15 нежилых помещений общей площадью 23 тысячи квадратных метров, а также 20 зданий для творческих мастерских общей площадью 20 тысяч квадратов. Вся недвижимость - российская. В прошлом году он продал скульптуру за 12 миллионов рублей, он получает деньги от своих работ и прибыль от аренды.

У Александра Шилова, художественного руководителя Московской картинной галереи им. Шилова, указан доход за прошлый год в 174 млн рублей. В собственности - квартира 271,2 кв. м, мастерская - 304 кв. м, четыре земельных участка площадью от 988 до 3 тыс. кв. м.

Евгений Миронов, худрук Театра наций получил 50 миллионов рублей. Роман Виктюк, худрук Театра Романа Виктюка, - 6 миллионов.

Надежда Бабкина, худрук музыкального театра "Русская песня" заработала почти 30 миллионов. В ее собственности - пять земельных участков от 1000 до 1500 кв. м, жилой дом 310,5 кв. м, четыре квартиры от 79,74 до 310,5 кв. м

Доход Александра Градского, худрука "Московского музыкального объединения под руководством А. Градского" - более 25 млн рублей. В собственности - 10 земельных участков площадью по 1200 кв. м, жилой дом 88,8 кв. м, дача 1533,4 кв. м, три нежилых помещения от 14 до 401 кв. м, пять автомобилей (Lincoln Town Car, Toyota 4Runner, Chevrolet Lumina, Mercedes-Benz, Lexus RX 450)

Марк Захаров, худрук театра "Ленком", заработал почти 23 миллиона. Собственность - жилой дом 555,6 кв. м, земельный участок 3547 кв. м, квартира 103,27 кв. м

Александр Ширвиндт, худрук Театра сатиры, получил более 15 миллионов рублей. Собственность - земельный участок 1300 кв. м, две квартиры - 116,1 и 14 кв. м, половина в квартире 69,2 кв. м.