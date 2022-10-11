Скоропостижно скончалась заслуженный учитель Карелии Анастасия Кутчева

Ушла из жизни заслуженный учитель Карельской АССР Анастасия Карповна Кутчева, сообщили в Министерстве образования и спорта республики.

Стало известно, что 12 октября скоропостижно скончалась ветеран педагогического труда, Заслуженный учитель школы Карельской АССР Анастасия Карповна Кутчева.

Педагогический стаж Анастасии Карповны – 35 лет. Она прошла большой профессиональный путь от учительницы начальных классов Лесозаводской семилетней школы до заместителя Министра Просвещения Карельской АССР, которым проработала с 1970 по 1988 год. При жизни Анастасии Карповна присвоено звание «Заслуженный учитель школы Карельской АССР», награждена орденом «Знак почета», медалью «За доблестный труд. В ознакомление 100-летия со дня рождения В.И. Ленина», значком «Отличник народного просвещения».

«Выражаем искренние соболезнования родным и близким ветерана педагогического труда, Заслуженного учителя школы Карельской АССР Анастасии Карповны Кутчевой», – рассказали об утрате в Министерстве образования республики.

Прощание с Анастасией Карповной Кутчевой пройдет 15 октября с 9.00 по 10.00 в траурном зале № 2, на ул. Вольная, 4.