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Новости. Общество
17:02, 24 Июля 2018

Скорректировать пространство квартиры помогут фотообои

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Несмотря на то, что фотообои появились в ассортименте строительных магазинов еще в 70-х годах прошлого века, сегодня их популярность остается высокой.

Пережив спад в 90-х годах, они снова вернулись в моду, в чем весомую роль сыграло повышение качества фото и расширение ассортимента изображений. Сегодня покупателю действительно есть из чего выбрать, поэтому фотообои украшают кухни, гостиные, спальни и детские комнаты, привнося в них особую атмосферу.

Виды фотообоев в зависимости от изображения

Выбирая отделочный материал для того или иного помещения, покупатели обращают внимание, в первую очередь, на само изображение. По этой характеристике фотообои делятся на следующие виды:

  • фоновые - не содержат четкой картинки, представляют собой просто горизонтальный или вертикальный узор, либо абстракцию. С помощью этого материала можно визуально скорректировать пространство комнаты;
  • предметные - на таких фотообоях представлено изображение только одного предмета, к примеру, животного, цветка, растения и т.д. Очень часто в этом случае применяется макросъемка;
  • панорамные - исходя из названия, они представляют собой природные пейзажи, изображения крупных городов, окон и т.п.;
  • с 3D-эффектом - сравнительно новинка для современного рынка. Такие обои отличаются реалистичностью, они максимально передают особенности и детали рисунка.

Все эти разновидности фотообоев в широком ассортименте предлагает своим покупателям интернет-магазин Fotooboi.biz

Способы применения

Чаще всего этот материал используют для декора всей стены. В этом случае выбирается изображение, которое соответствует тематике комнаты и сочетается с основным типом обоев или цветом стен. Однако не обязательно использовать всю стену, можно выбрать только небольшую зону. Иногда в этом случае она оформляется, как картина, либо разбивается на несколько частей по типу модульного изображения. При этом располагать отдельные элементы можно на разном уровне.

Отдельной разновидностью фотообоев являются угловые. Их клеят сразу не две стены, совмещенные друг с другом. Такой вариант подходит для комнат большого размера, либо с нестандартной геометрией. Правильно подбирая рисунки фотообоев, можно разбивать пространство на зоны, зрительно делать его выше, просторнее или светлее, а также дополнять основной интерьерный стиль соответствующим рисунком.

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