Скрытый патруль ГИБДД остановил на трассе в Карелии женщину, совершившую опасный обгон

В Кондопожском районе 42-летняя женщина выехала на встречную полосу, рискнув жизнью других участников дорожного движения, сообщили в ГИБДД Карелии.

На федеральной автодороге «Кола» 19 августа работали скрытые патрули совместно с инспекторами.

В Кондопожском районе было зафиксировано нарушение - водитель выполнила обгон с выездом на полосу встречного движения на участке дороги, где этот маневр запрещен.

В отношении 42-летней женщины-водителя составлены административные материалы. За данное нарушение предусмотрено наказание в виде штрафа в размере 5 тысяч рублей или лишение права управления транспортными средствами на срок от 4 до 6 месяцев.

Сотрудники Госавтоинспекции продолжат обеспечивать безопасность дорожного движения на аварийно опасных участках дорог, в том числе с использованием скрытого контроля.

Напомним, в Олонецком районе 19 августа женщина не справилась с управлением и совершила смертельное ДТП с тремя погибшими.