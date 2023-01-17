Слабослышащие в Петрозаводске жестами спели песню к 23 февраля (ВИДЕО)

Слабослышащие исполнили кавер на песню SHAMAN «Встанем» с помощью жестового языка, сообщили в администрации Петрозаводска.

Поддержать защитников Отечества решили и представители Всероссийского общества глухих из Петрозаводска, отметили в городской мэрии.

Под руководством студии по изучению жестового языка «Почувствуй ритм» они исполнили песню артиста SHAMAN «Встанем», получившую недавно широкую известность.