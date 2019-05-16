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Новости. Общество
12:25, 16 Мая 2019
фото: Валерий Поташов

Слабунова обратилась к Бастрыкину за помощью в сносе "Невского пассажа"

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Лидер "Яблока" сообщила председателю Следственного комитета РФ, что жильцы дома с незаконной торговой пристройкой в Петрозаводске доведены до отчаяния.

Депутат Законодательного собрания Карелии Эмилия Слабунова, возглавляющая российскую партию "Яблоко", обратилась к председателю Следственного комитета РФ Александру Бастрыкину с просьбой разрешить ситуацию со сносом торговой пристройки "Невский пассаж" в Петрозаводске. Как пояснила Слабунова, поводом для этого послужило обращение в ее адрес Михаила Гошкиева, одного из жильцов дома N30 по проспекту Александра Невского, где возведен "Невский пассаж".

"Гошкиев М.А. сообщает о том, что в 2010 году незаконно построили пристройку с подвалом к жилому дому, тем самым нарушив его конституционные права  и федеральные законы – право на охрану здоровья, охрану окружающей среды, право собственности. С его слов, полный перечень грубых нарушений строительных и санитарно-эпидемиологических правил изложен в решении суда от 20 сентября 2013 года, вступившим в законную силу 28 апреля 2014 года, на основании которого пристройку должны были снести в двухмесячный срок. Однако решение суда до сих пор не исполнено. Жильцы доведены до отчаяния, дошло до того, что один из них сообщил в СМИ о роковом намерении. Возможно, есть угроза жизни", - говорится в обращении карельского депутата к председателю Следственного комитета РФ.


Михаил Гошкиев. Фото: Валерий Поташов

Снос "Невского пассажа" – болезненная тема для нынешнего главы Карелии Артура Парфенчикова, В феврале 2016 года, еще будучи главным судебным приставом России, он заявил журналистам, что "не ожидает быстрого исполнения судебного решения, потому что оно очень сложное, поскольку там есть несколько серьезных юридических и технических проблем". Однако, как считают борцы с "Невским пассажем", власти в Карелии попросту защищают интересы коммерсантов, которые возвели пристройку, поскольку, по словам жильцов дома, никаких технических препятствий для ее сноса не существует.

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Комментарии

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Горожанин
2019-05-16 13:58:53
Человек пытается что-то сделать ... поддержать надо, а не критиковать, и не сеять пессимизм. Его и так в избытке. Откуда у народа с таким отношением появятся "нормальные" лидеры и партии?!
User
2019-05-16 14:33:43
Горожанин, что-то сделать пытался Марвин Химейер (погуглите кто такой). А у нас только обращения пишут.
User
2019-05-16 13:06:17
И толку?! СК спустит обращение для проверки на местный уровень, где тот же самый Парфенчиков, который этот вопрос решал, решал, да не порешал. Не жаловаться надо, а исполнять решение суда.
zanoza
2019-05-16 12:44:53
На самом деле снос этой пристройки затягивается потом, что пристройка была возведена на месте бывшей пристройки, не такой большой. Теперь нужно не только снести "Невский пассаж", но и восстановить прежнюю пристройку. Но есть и другие пути решения этой проблемы. Бывшая пристройка принадлежит администрации г. Петрозаводска. И снести "Невский пассаж" тоже должна администрация г. Петрозаводска. Так неужели нельзя принять решение о сносе всех пристроек? Но у нас вместо того чтобы работать привыкли из нечего делать огромную проблему.
насмешница
2019-05-16 13:19:07
zanoza,
не было никакой пристройки. Был жилой дом с магазином на первом этаже
zanoza
2019-05-16 13:58:53
насмешница, я живу в этом районе и уверяю что была небольшая пристройка к первому этажу, где и размещался бывший "женский магазин".
насмешница
2019-05-16 15:17:51
бюджет,
это можно назвать архитектурным украшением, но не пристройкой. Типовой проект, совершенно верно.
бюджет
2019-05-16 14:54:46
Был стандартный «козырёк» метра 2 шириной и сплошное стекло. Этих магазов в каждом городе десятки, БЫЛО!
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