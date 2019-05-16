Слабунова обратилась к Бастрыкину за помощью в сносе "Невского пассажа"

Лидер "Яблока" сообщила председателю Следственного комитета РФ, что жильцы дома с незаконной торговой пристройкой в Петрозаводске доведены до отчаяния.

Депутат Законодательного собрания Карелии Эмилия Слабунова, возглавляющая российскую партию "Яблоко", обратилась к председателю Следственного комитета РФ Александру Бастрыкину с просьбой разрешить ситуацию со сносом торговой пристройки "Невский пассаж" в Петрозаводске. Как пояснила Слабунова, поводом для этого послужило обращение в ее адрес Михаила Гошкиева, одного из жильцов дома N30 по проспекту Александра Невского, где возведен "Невский пассаж".

"Гошкиев М.А. сообщает о том, что в 2010 году незаконно построили пристройку с подвалом к жилому дому, тем самым нарушив его конституционные права и федеральные законы – право на охрану здоровья, охрану окружающей среды, право собственности. С его слов, полный перечень грубых нарушений строительных и санитарно-эпидемиологических правил изложен в решении суда от 20 сентября 2013 года, вступившим в законную силу 28 апреля 2014 года, на основании которого пристройку должны были снести в двухмесячный срок. Однако решение суда до сих пор не исполнено. Жильцы доведены до отчаяния, дошло до того, что один из них сообщил в СМИ о роковом намерении. Возможно, есть угроза жизни", - говорится в обращении карельского депутата к председателю Следственного комитета РФ.



Михаил Гошкиев. Фото: Валерий Поташов

Снос "Невского пассажа" – болезненная тема для нынешнего главы Карелии Артура Парфенчикова, В феврале 2016 года, еще будучи главным судебным приставом России, он заявил журналистам, что "не ожидает быстрого исполнения судебного решения, потому что оно очень сложное, поскольку там есть несколько серьезных юридических и технических проблем". Однако, как считают борцы с "Невским пассажем", власти в Карелии попросту защищают интересы коммерсантов, которые возвели пристройку, поскольку, по словам жильцов дома, никаких технических препятствий для ее сноса не существует.