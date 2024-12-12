Следком работает на месте происшествия в крупном торговом центре Петрозаводска

Следователи работают в известном ресторане в центре Петрозаводска.

Сотрудники Следственного комитета Карелии проводят следственные действия в ресторане «Каудаль», который расположен в ТЦ «Макси», рассказали нашему изданию в пресс-службе ведомства.

Как уточнили «Столице на Онего» в республиканском Следкоме, мероприятия проводятся в рамках уголовного дела, не связанного с компанией «Диетгрупп».

В интересах следствия других подробностей ведомство не сообщило.