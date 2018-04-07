Следователь по делу о трагедии на Сямозере Улади Уладиев получил повышение по службе
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Следователь Улади Уладиев, который расследовал обстоятельства трагедии на Сямозере в Карелии, получил повышение до старшего следователя по особо важным делам при главе СК России.
Указ, которым полковник юстиции Уладиев назначен на эту должность, был опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Уладиев ранее также расследовал дело националиста Максима Марцинкевича (Тесака).
Улади Уладиев – сын известного дагестанского общественного деятеля Сулаймана Уладиева.
Следователи по особо важным делам при главе СК РФ — элита центрального аппарата Следственного комитета, самые опытные следователи, которым поручается возглавлять следственные группы по наиболее резонансным происшествиям, пишет РИА Новости.
Трагедия на Сямозере в Карелии произошла 18 июня 2016 года. Дети из лагеря "Парк-отель "Сямозеро" отправились вместе с инструкторами на прогулку по озеру. Всего в группе был 51 человек, из них четверо взрослых. Когда начался шторм, два каноэ с детьми вынесло на открытую воду, а рафт с их товарищами прибило к одному из островов. Оба каноэ опрокинулись. Погибли 14 детей.
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