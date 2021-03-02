Следователи начали проверку после гибели мужчины на пожаре в Прионежье

Следком Карелии начал доследственную проверку по факту гибели мужчины при пожаре в поселке Ладва-Ветка Прионежского района, сообщили в ведомстве.

По версии следствия, 1 марта 2021 года в деревянном доме в поселке Ладва-Ветка Прионежского района произошел пожар. При локализации пожара в доме было обнаружено тело 54-летнего мужчины, который там проживал. Причины возгорания и смерти потерпевшего устанавливаются.

Следственный комитет Карелии начал доследственную проверку, в ходе которой будут установлены все обстоятельства произошедшего.

Напомним, к ликвидации пожара привлекались 5 человек и две единицы техники. Как сообщили в региональном Управлении МЧС, для подачи воды была установлена мотопомпа. С огнем боролись 4,5 часа, в результате дом сгорел. На месте пожара было обнаружено тело мужчины.