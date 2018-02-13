Следователи выясняют обстоятельства массового отравления жителей Чалны

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В Карелии началась проверка по факту обращения жителей за медицинской помощью с кишечной инфекцией, сообщает региональный СКР.
Проверку по факту обращения граждан за медицинской помощью с жалобами на отравление проводят сотрудники петрозаводского отдела следственного комитета.
Как сообщалось, с 5 по 12 февраля в поселке Чална было зарегистрировано 15 случаев обращения за медицинской помощью с подозрением на острую кишечную инфекцией. Среди заболевших 10 детей и подростков в возрасте до 17 лет. Один ребенок госпитализирован, остальные лечатся амбулаторно.
Пробы воды, отобранные по предписанию управления Роспотребнадзора из централизованного хозяйственно-питьевого водопровода, находятся в работе.
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