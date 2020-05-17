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Следующее заседание Заксобрания Карелии пройдет в обычном режиме - связь дала сбой

Новости. Политика
12:19, 18 Мая 2020
фото: © кадр из трансляции заседания
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При проведении заседаний парламента Карелии в дистанционном режиме связь дала сбой.

Сегодня утром состоялось дистанционное заседание совета Заксобрания Карелии, на котором парламентарии приняли решение провести следующее заседание в обычном режиме.

По информации пресс-службы парламента, такое решение было принято в связи с тем, что, несмотря на техвозможности, нет гарантий хорошей связи с депутатами на местах.

"Следующее заседания парламента состоится в четверг, 21 мая, - сказала руководитель пресс-службы Заксобрания Карелии Жанна Андросова. – Оно пройдет в обычном режиме, но при соблюдении всех эпидемиологических требованиях – все депутаты будут в защитных масках, а также займут места на безопасном расстоянии друг от друга".

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Комментарии

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shishk
2020-05-18 12:53:54
Вас ща любой пацан из 1 класса конференцию организует через обычный смартфон... а тут понимаешь оборудование устарело... лыжи не едут... может эти устарели, которые сидят перед оборудованием?
Саныч
2020-05-18 12:28:52
На первом съезде партии пессимистов было принято решение больше съездов не проводить.
Гость
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