Следующее заседание Заксобрания Карелии пройдет в обычном режиме - связь дала сбой

При проведении заседаний парламента Карелии в дистанционном режиме связь дала сбой.

Сегодня утром состоялось дистанционное заседание совета Заксобрания Карелии, на котором парламентарии приняли решение провести следующее заседание в обычном режиме.

По информации пресс-службы парламента, такое решение было принято в связи с тем, что, несмотря на техвозможности, нет гарантий хорошей связи с депутатами на местах.

"Следующее заседания парламента состоится в четверг, 21 мая, - сказала руководитель пресс-службы Заксобрания Карелии Жанна Андросова. – Оно пройдет в обычном режиме, но при соблюдении всех эпидемиологических требованиях – все депутаты будут в защитных масках, а также займут места на безопасном расстоянии друг от друга".