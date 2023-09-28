Случайный собутыльник отобрал у пожилого дачника 15 кг яблок на пляже Медгоры

Житель Медвежьегорского района рискнул свободой ради фруктов, грецких орехов и варенья.

В районную полицию поступило заявление о грабеже от пожилого мужчины. У него забрали сумку с продуктами.



Полицейские выяснили, что в тот день он приехал с дачи в город и на вокзале разговорился с незнакомцем. Последний предложил выпить, после чего они отправились на пляж.



Пока пенсионер бродил по берегу, собутыльник схватил его сумку и убежал. Добычей стали три банки варенья, грецкие орехи, а также около пятнадцати килограммов яблок.



К преступлению оказался причастен 48-летний житель одного из поселков с судимостью. Мужчина во всем признался и вернул продукты.



Возбуждено уголовное дело. Злоумышленнику грозит до четырех лет колонии, сообщили в МВД Карелии.