Случайный собутыльник отобрал у пожилого дачника 15 кг яблок на пляже Медгоры

Житель Медвежьегорского района рискнул свободой ради фруктов, грецких орехов и варенья.
В районную полицию поступило заявление о грабеже от пожилого мужчины. У него забрали сумку с продуктами.
Полицейские выяснили, что в тот день он приехал с дачи в город и на вокзале разговорился с незнакомцем. Последний предложил выпить, после чего они отправились на пляж.
Пока пенсионер бродил по берегу, собутыльник схватил его сумку и убежал. Добычей стали три банки варенья, грецкие орехи, а также около пятнадцати килограммов яблок.
К преступлению оказался причастен 48-летний житель одного из поселков с судимостью. Мужчина во всем признался и вернул продукты.
Возбуждено уголовное дело. Злоумышленнику грозит до четырех лет колонии, сообщили в МВД Карелии.
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