Служба крови Карелии нуждается в донорах

Станция переливания крови Петрозаводска будет работать 4 января.

На новогодних праздниках станция переливания крови приглашает доноров без ограничений по группам крови 4 января с 8.00 до 12.00. Предварительно необходимо записаться по телефону регистратуры: 76-42-65.

Лечебные учреждения Карелии остро нуждаются в О(I) Rh(-) и В(III) Rh(-) группе крови, пишут в паблике "Станция переливания крови Петрозаводска" .