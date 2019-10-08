Служба крови Карелии остро нуждается в донорах

Станция переливания ждет доноров с первой группой положительного и отрицательного резус-фактора.

В паблике "Станция переливания крови города Петрозаводска" просят срочно сдать кровь.

"Приглашаем доноров первой группы положительного и отрицательного резуса, сложная обстановка с обеспечением лечебных учреждений компонентами крови", – сообищили в паблике.

Доноры могут подойти на ул. Пирогова, 4-а с понедельника по пятницу с 8.00 до 12.30.

Телефон: 764-265.