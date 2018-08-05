Служба крови Карелии остро нуждается в донорах

Республиканская станция переливания крови испытывает дефицит в донорской крови группы О (1) Rh (-).

Как отмечают в паблике "Станция переливания города Петрозаводска", в это лето наиболее востребованной оказалась кровь О(1) Rh(-). По настоящее время в лечебные учреждения поступают пациенты, нуждающиеся в переливании данной группы.

"Банк крови станции переливания не успевает пополнятся ,поэтому мы вновь призываем доноров, дефицитной для нас в настоящее время группы крови О(1) Rh(-) посетить станцию и сдать кровь", - пишут в паблике.