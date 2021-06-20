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Служба крови Карелии приглашает доноров всех групп

Новости. Общество
11:07, 21 Июня 2021
фото: © Столица на Онего

Республиканская станция переливания крови остро нуждается в донорах с отрицательным резусом.

На 21 июня станция остро нуждается в донорах отрицательных резусов О(I) Rh(-), B (III) Rh (+/-) и АВ (IV) Rh(-). Недостаточно крови О(I) Rh(+), А (II) Rh (+/-), АВ (IV) Rh(+), сообщается в паблике учреждения.

Прием доноров осуществляется с 8 до 14 часов ежедневно с понедельника по пятницу.

Следующая донорская суббота состоится 24 июля. Прием доноров с 8 до 12 часов по предварительной записи по номеру телефона регистратуры+79658171085 или 76-42-65, запись с 14 до15 часов.

Ранее глава Карелии опубликовал фото, как он участвовал в Дне донора.

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Комментарии

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Изя
2021-06-21 11:10:08
К Ленина19 , Ленина 2 и т.д подъехали с передвижным пунктом и пусть бы чинуши сдавали )))) :)
Гость
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