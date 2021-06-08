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Служба крови Карелии ждет доноров всех групп

Новости. Общество
18:00, 09 Июня 2021
фото: © Артем Коротаев/ТАСС

Республиканская станция переливания крови приглашает доноров всех групп, особенно с отрицательным резусом.

На 9 июня станция переливания остро нуждается в донорах крови O (I) Rh (-), A (II) Rh (-), B (III) Rh (+/-), АВ (-). Недостаточно на станции крови O (I) Rh (+), A (II) Rh (+), АВ (+), сообщается на сайте учреждения.

Необходимую консультацию можно получить по телефонам: +79658171085, 76-42-65 (с 13-00 до 15-00).

Доноров принимают с 8 до 14 часов ежедневно с понедельника по пятницу на ул. Пирогова, д. 4-а.

По данным Минздрава Карелии, ежедневно в зал донаций Республиканской станции переливания крови приходят в среднем 50 человек, почти 14000 тысяч в год. Около 5 000 человек в республике удостоены звания Почетный донор. Это значит, что они безвозмездно сдали кровь 40 и более раз.

Напомним, 19 июня станция переливания крови проводит акцию «Суббота донора».

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