СМИ: Больной раком Андрей Харитонов живет в одиночестве и нищете

Художница Татьяна Стрельбицкая рассказала о бедственном положении актера Андрея Харитонова.

Секс-символ 80-х столкнулся с финансовыми проблемами и одиночеством после того, как ему поставили диагноз рак, сообщает "Стархит". В 1980 году на экраны вышел фильм "Овод", в котором актер Андрей Харитонов исполнил главную роль. С тех пор артиста называли не иначе, как секс-символом целого поколения. Ему доставались яркие амплуа, да и на сцене театра артист появлялся все чаще.

Однако в 2014 году он полностью ушел из кино, а поклонники успели забыть про легендарного актера. Теперь же стало известно, что у Харитонова диагностировали рак. Об этом рассказала его подруга, художница Татьяна Стрельбицкая. Помимо проблем со здоровьем актеру пришлось столкнуться еще и с полным забвением, что сказалось на его душевном состоянии.

"Удручающе выглядит судьба Андрея Харитонова, создававшего славу национального масштаба кинематографу и театру! Приходит время и артиста берут приступом забвение, онкология и одинокое угасание. Его сжирает болезнь, и он не нужен никому из тех, кто создал на его таланте и труде собственное благополучие. Давайте решим для себя, кому служили артисты подобные Андрею! Не киностудиям и театрам же, нет! Нам, зрителям. Совершите необременительный для себя хороший поступок, не дайте большому артисту проживать свою жизнь в мучениях, докажите, что он по-прежнему нужен нам. Не надо говорить правильно, надо делать правильно. Или "Овод", "Звезда и смерть Хоакина Мурьеты", "Тайна черных дроздов" уже ничего не значат для нас?» — заявила художница в социальной сети.

Откровения Татьяны стали полной неожиданностью для поклонников Харитонова. Дело в том, что артист всегда вел довольно закрытую жизнь. В интервью он не откровенничал о личном и никогда не жаловался на самочувствие. Быть может поэтому бедственное положение артиста вызвало такой отклик в сердцах фанатов.

На счет актера сразу же стали поступать денежные средства. Татьяна Стрельбицкая, сообщившая о положении Харитонова, была растрогана столь бурной реакцией в Сети, поэтому поспешила поблагодарить неравнодушных зрителей.

Сам Андрей Харитонов пока не выходит на связь с поклонниками. Также неизвестен точный диагноз, поставленный знаменитому артисту. По словам Стрельбицкой, сейчас ее другу нужна не только материальная помощь, но и элементарная поддержка. Благодаря любви фанатов, по мнению художницы, звезду легендарных советских лент можно будет спасти.