СМИ: бывший директор лагеря Сямозеро в Карелии, где погибли 14 детей, досрочно вышла на свободу

Родители погибших детей рассказали, что Елена Решетова в августе 2023 года вышла на свободу по УДО.

Как рассказала spb.kp.ru Валентина Романова, мать одного из погибших на Сямозере подростков, в конце августа на свободу вышла бывший директор лагеря Елена Решетова, что стало неожиданностью для всех. Напомним, Решетовой и ее подчиненному, координатору Вадиму Виноградову, дали 9,5 лет колонии. Но, как оказалось, экс-руководительница лагеря воспользовалась опцией условно-досрочного освобождения (УДО).

«Решетова не досидела 10 месяцев и 14 дней до конца срока. Старалась изо всех сил, видимо, — возмущается Валентина Романова. — Ее приговор в 9,5 лет тогда казался для нас минимальным, который можно дать. За что вы ее сейчас выпустили? 14 жизней, 14 детей! У меня на руках постановление суда об УДО. В нем говорится, что Решетова получила восемь каких-то грамот, танцевала и пела, вязала варежки в колонии. Черным по белому написано, что у нее положительная характеристика. Но я же знаю ее, она действительно человек с сильным характером. Она не пропадет в любом обществе, выживет. Как психолог, знает на кого давить, как и с кем говорить. Но должна же быть голова у суда на плечах».

Как рассказали родители погибших на Сямозере детей, несколько лет назад им уже приходила бумага о том, что Решетова планирует выйти по УДО. Тогда суд спросил мнение потерпевших. И все были против.

«А сейчас судья написала в постановлении, что родители жертв, то есть потерпевшие, не изъявили желание высказаться. Но, простите, нам никто даже не говорил о новой просьбе Решетовой выйти по УДО», — говорит Валентина Романова.