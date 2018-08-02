СМИ выяснили, почему Лариса Долина так располнела

Мужа 62-летней Ларисы Долиной заподозрили в изменах. Из-за стресса певица сильно набрала вес.

Как пишет Starhit, Лариса Долина давно не выходила с супругом в свет. Злые языки поговаривают, что Илья Спицын неверен Ларисе Долиной. Предположительно, именно поэтому из-за стресса звезда сильно набрала вес.

"У Ларисы было трое мужей, ее дочь Ангелина от первого брака уже давно выросла и создала собственную семью, родив внучку Александру. Но в светской тусовке ходят слухи о трудностях в отношениях между Долиной и ее третьим мужем, бас-гитаристом Ильей Спицыным, с которым она состоит в отношениях уже около 20-ти лет", - отмечает издание.

Супруга артистки подозревают в изменах, которые она тяжело переживает. Предположительно, это отразилось и на ее фигуре: артистка располнела.

В последнее время Долина не выходит в свет с супругом. Так, вернувшись с фестиваля "Детская новая волна", где она пела с 7-летней внучкой Александрой, Долина поехала на фестиваль в Юрмалу, организатором которого стала певица Лайма Вайкуле.

Но Спицын не сопровождал жену в поездках. А соседи Долиной, у которой недвижимость в Юрмале, утверждают, что не видели его уже целый год. Это дало повод обсуждать расставание Ларисы и Ильи.

"Говорят, они расстались. Вроде бы Илья ей изменил. Она прогнала предателя, но с тоски стала много есть, и некогда точеная фигура поплыла", — сообщали инсайдеры.

Ранее в интервью Лариса Долина сказала, что просто перестала придерживаться правильного питания. "Я давно уже завязала с диетами, — заявила она. — Просто надоело. Захотелось жить в свое удовольствие. Тем более мне больше никому ничего не надо доказывать. Хотя иногда я думаю, что похудеть на пару килограммов можно. Вот только столько разных способов сегодня, что не могу определиться".