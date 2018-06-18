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Новости. Общество
19:10, 18 Июня 2018
фото: instagram.com/korolev_stefan

Заметно поправившаяся Лариса Долина призналась, что завязала с диетами

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62-летняя певица Лариса Долина, заметно прибавившая в весе, призналась, что отказалась от диет.

"Я давно уже завязала с диетами, – цитирует Долину газета dni.ru. – Просто надоело. Захотелось жить в свое удовольствие. Тем более мне больше никому ничего не надо доказывать. Хотя иногда я думаю, что похудеть на пару килограммов можно. Вот только столько разных способов сегодня, что не могу определиться".

Прежде, отмечает издание, по "чудо-диете Долиной" сходила с ума вся страна – она помогает быстро привести тело в порядок и сбросить до семи килограммов. Диета представляет собой чередование разгрузочных дней на обезжиренном кефире и обычных, для которых выбирается только здоровая еда.

Такую схему артистке, как выяснила газета "Мир новостей" подсказал давний друг, автор шлягера "Погода в доме" Руслан Горобец. В свою очередь тот получил план по питанию от диетолога. Способ оказался действенным, быстрым и безопасным. Правда, он требует постоянно держать себя в узде – не соблазняться соленым, сладким и сдобным, иначе лишние килограммы быстро вернутся.

Кефир, который помогал Долиной стройнеть, диетологи считают одним из главных помощников иммунной системы. Он активно восстанавливает микрофлору, борется с возбудителями желудочно-кишечных заболеваний, обладает тонизирующим и жаждоутоляющим эффектом, оказывает успокаивающее действие на кровеносную и нервную системы, улучшает работу почек.

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