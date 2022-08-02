Глава администрации Кемского района ответит на вопросы жителей в прямом эфире

Руководитель муниципалитета расскажет о решении проблем с водоснабжением и транспортом в рамках проекта «Объясняет ЦУР»

Что делается, чтобы решить проблему отключения холодной воды? Будет ли развиваться общественный транспорт? Какие территории будут благоустроены в 2022 году? Как развиваются спорт и туризм в районе? На эти и другие вопросы в прямом эфире в рамках проекта «Объясняет ЦУР» ответит Глава администрации Кемского района Светлана Долинина.

Свои вопросы участнице прямого эфира вы можете задать в группе «Республика Карелия» «Вконтакте» или в «Одноклассниках» , а также в паблике Центра управления регионом республики Карелия.

Начало трансляции 18 августа в 18:20. Прямой эфир можно посмотреть на телеканале ОТР, в пабликах «Республика Карелия» во «Вконтакте» и «Одноклассниках», а также в записи на телеканале «САМПО ТВ 360°» в 20:20.

«Объясняет ЦУР» — информационный проект, в котором эксперты отвечают на волнующие граждан вопросы о здравоохранении, экономике, образовании, социальной защите и других жизненно важных направлениях.