Легкий морозец и немного солнца: какой будет погода в субботу в Карелии

Завтра, 10 февраля, в республике ожидается облачная с прояснениями погода, температура днем -3, -8.

По прогнозу Карельского ЦГМС, в большинстве районов республики пройдет небольшой снег. На дорогах гололедица.

Ветер юго-восточный, восточный слабый.

Температура воздуха ночью -7, -12, местами до -22 градусов по Цельсию. Днем -3, -8, местами до -13.

В Петрозаводске небольшой снег.

Температура ночью -8, -10, а днем -4, -6 градусов.