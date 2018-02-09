Легкий морозец и немного солнца: какой будет погода в субботу в Карелии

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Завтра, 10 февраля, в республике ожидается облачная с прояснениями погода, температура днем -3, -8.
По прогнозу Карельского ЦГМС, в большинстве районов республики пройдет небольшой снег. На дорогах гололедица.
Ветер юго-восточный, восточный слабый.
Температура воздуха ночью -7, -12, местами до -22 градусов по Цельсию. Днем -3, -8, местами до -13.
В Петрозаводске небольшой снег.
Температура ночью -8, -10, а днем -4, -6 градусов.
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