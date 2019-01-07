Снижение тарифов ОСАГО прогнозируется в Карелии

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Карелия вошла в число регионов, где прогнозируется снижение тарифов ОСАГО.
Российский союз страховщиков составил список регионов, где реформа ОСАГО может привести к снижению тарифов. В их число вошла и Карелия.
"В эти областях наиболее благоприятная ситуация по частоте страховых случаев, средней выплате, соотношению судебных и несудебных выплат, а также накладных расходов в суде и суммы основного требования и по другим показателям, отражающим ситуацию с убыточностью ОСАГО. Поэтому они имеют наибольший потенциал по снижению тарифов", - говорится в сообщении РСА.
Пока этот список предварительный. Финальный определят страховщики после анализа своих портфелей.
Подробности- в материале "Вестей Карелии".
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