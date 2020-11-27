Снос "Невского пассажа" в Петрозаводске может угрожать жизни посетителей, решил суд

Арбитражный суд Карелии принял решение о выселении из торгового центра "Невский пассаж", расположенных там магазинов.

С таким иском в суд обратилась служба судебных приставов.

Свои требования приставы объяснили необходимостью проведения инженерных изысканий и разработки проектно-сметной документации для сноса пристройки.

"Поскольку деятельность ответчиков находится в непосредственной близости с местом проведения демонтажных работ, возможно нанесение повреждений имуществу третьих лиц, а также имеется угроза жизни и здоровью продавцов и покупателей", - говорится в решении Арбитражного суда.

Подробнее о новом витке конфликта вокруг "Невского пассажа" читайте здесь.