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Снос "Невского пассажа" в Петрозаводске может угрожать жизни посетителей, решил суд

Новости. Общество
13:15, 28 Ноября 2020
фото: Алексей Миронов/7x7-journal.ru
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Арбитражный суд Карелии принял решение о выселении из торгового центра "Невский пассаж", расположенных там магазинов.

С таким иском в суд обратилась служба судебных приставов.

Свои требования приставы объяснили необходимостью проведения инженерных изысканий и разработки проектно-сметной документации для сноса пристройки.

"Поскольку деятельность ответчиков находится в непосредственной близости с местом проведения демонтажных работ, возможно нанесение повреждений имуществу третьих лиц, а также имеется угроза жизни и здоровью продавцов и покупателей", - говорится в решении Арбитражного суда.

Подробнее о новом витке конфликта вокруг "Невского пассажа" читайте здесь.

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