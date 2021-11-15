Собственные доходы бюджета Карелии в 2022 году вырастут на 16%

Республиканские власти вынесли проект основного финансового закона региона на публичные слушания.

В 2022 году объем собственных налоговых и неналоговых доходов бюджета Карелии составит более 42 миллиардов рублей и в сравнении с прогнозным показателем уходящего года увеличится на 16%. Об этом сообщила министр финансов республики Елена Антошина, выступая 16 ноября на публичных слушаниях по проекту бюджета, которые состоялись в карельском парламенте в режиме видеоконференции.

По словам Антошиной, общий объем доходов республиканской казны в следующем году прогнозируется в сумме около 68,6 миллиарда рублей, а расходов – 67,6 миллиарда. Таким образом, профицит бюджета Карелии в 2022 году составит миллиард рублей. Однако, как признала министр, формирование профицитного бюджета является вынужденной мерой, на которую республику обязал пойти федеральный центр.