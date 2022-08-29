Союз автосервисов РФ предупредил о «надвигающемся хаосе» на рынке запчастей

Региональные дистрибьюторы не могут удовлетворить спрос на запасные части со стороны автовладельцев, цены растут.

Об этом рассказал «Газете.Ru» председатель Союза автосервисов Александр Пахомов. Потребители же не могут понять, где и что покупать по объективным ценам, говорит собеседник.

«Запчасти, которые поступали к нам из Евросоюза, сейчас идут окольными путями или в виде контрабанды. Все эти трудности взвинтили цены. Что-то позитивное кроме надвигающегося хаоса в системе обеспечения запчастями прогнозировать трудно. Ничего хорошего наших владельцев автомобилей не ждет», – заявил Пахомов в беседе с «Газетой.Ru».

По словам Пахомова, автосервисы столкнулись с трудностями в выполнении заказов на ремонт, потому что мелкие торговцы не могут обеспечить определенность с поставками деталей и ценами на них.

«Цены скачут – поставщик пообещал одну цену, мы назвали ее клиенту. Через неделю поставщик цену меняет. Все это негативно влияет на взаимоотношения СТО с клиентами», – отмечает он.

Сильнее всего у СТО возникают проблемы с поставками элементов кузовов, стекол, фар, электронных узлов автомобилей. Дефицита на моторные масла нет, цена на аналоговые лубриканты стабилизировалась и вышла на докризисный уровень. При этом оригинальные масла, вроде Shell, Castrol и Mobil, выросли в цене примерно на 50% и более, замечает Пахомов.

Цены на ремонт и запасные части могут опуститься, если на рынке появятся крупные агрегаторы, которые соберут мелких поставщиков, выразил надежду эксперт. Этим могут заняться крупные закупочные союзы.

Быстрее всего рынок восстанавливается по расходным материалам и деталям, которые изнашиваются быстро, и их выпускают не только сами автокомпании, — фильтры, масла, тормозные колодки, амортизаторы, рулевые наконечники, приводные ролики. Самые большие проблемы с наличием оригинальных запчастей наблюдаются по всем автобрендам из США и Европы, кроме Renault, говорит он.

Стоимость запчастей, которые ввезены путем параллельного импорта, по сравнению с прежними рыночными ценами выросла от 20% до 80%. Цена одной и той же детали у различных поставщиков может отличаться в два раза, добавил председатель Союза автосервисов.