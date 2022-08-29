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Союз автосервисов РФ предупредил о «надвигающемся хаосе» на рынке запчастей

Новости. Общество
22:00, 14 Сентября 2022
фото: Наталья Горшкова/РИА «Новости»

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Региональные дистрибьюторы не могут удовлетворить спрос на запасные части со стороны автовладельцев, цены растут.

Об этом рассказал «Газете.Ru» председатель Союза автосервисов Александр Пахомов. Потребители же не могут понять, где и что покупать по объективным ценам, говорит собеседник.

«Запчасти, которые поступали к нам из Евросоюза, сейчас идут окольными путями или в виде контрабанды. Все эти трудности взвинтили цены. Что-то позитивное кроме надвигающегося хаоса в системе обеспечения запчастями прогнозировать трудно. Ничего хорошего наших владельцев автомобилей не ждет», – заявил Пахомов в беседе с «Газетой.Ru».

По словам Пахомова, автосервисы столкнулись с трудностями в выполнении заказов на ремонт, потому что мелкие торговцы не могут обеспечить определенность с поставками деталей и ценами на них.

«Цены скачут – поставщик пообещал одну цену, мы назвали ее клиенту. Через неделю поставщик цену меняет. Все это негативно влияет на взаимоотношения СТО с клиентами», – отмечает он.

Сильнее всего у СТО возникают проблемы с поставками элементов кузовов, стекол, фар, электронных узлов автомобилей. Дефицита на моторные масла нет, цена на аналоговые лубриканты стабилизировалась и вышла на докризисный уровень. При этом оригинальные масла, вроде Shell, Castrol и Mobil, выросли в цене примерно на 50% и более, замечает Пахомов.

Цены на ремонт и запасные части могут опуститься, если на рынке появятся крупные агрегаторы, которые соберут мелких поставщиков, выразил надежду эксперт. Этим могут заняться крупные закупочные союзы.

Быстрее всего рынок восстанавливается по расходным материалам и деталям, которые изнашиваются быстро, и их выпускают не только сами автокомпании, — фильтры, масла, тормозные колодки, амортизаторы, рулевые наконечники, приводные ролики. Самые большие проблемы с наличием оригинальных запчастей наблюдаются по всем автобрендам из США и Европы, кроме Renault, говорит он.

Стоимость запчастей, которые ввезены путем параллельного импорта, по сравнению с прежними рыночными ценами выросла от 20% до 80%. Цена одной и той же детали у различных поставщиков может отличаться в два раза, добавил председатель Союза автосервисов.

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