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Союз карельских пенсионеров принял решение о поддержке партии «Яблоко»

Новости. Общество
12:21, 06 Сентября 2021

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На заседании Правления общественной организации «Союз карельских пенсионеров» принято решение о поддержке команды Эмилии Слабуновой — списка партии «Яблоко» на предстоящих выборах в Законодательное Собрание Республики Карелия.

Как пояснила председатель организации, почетный житель города Петрозаводска Галина Егоровна Карасова, именно Слабунова и депутаты от партии «Яблоко» настойчиво добивались индексации ветеранской выплаты, предложив первоначально повысить саму выплату с 700 до 1000 рублей.

При обсуждении закона «О детях войны» только «яблочники» в парламенте Карелии внесли настоящие меры поддержки — бесплатный проезд в общественном транспорте, бесплатное зубопротезирование, освобождение от уплаты взноса на капитальный ремонт для одиноко проживающих, бесплатное санаторно-курортное лечение для детей войны.

Для нас очень важно, что в «яблочной» программе есть две важные цели — принятие федерального закона «О детях войны» с реальными мерами поддержки тех, чье детство пришлось на войну, и распространение льгот участников войны на малолетних узников концлагерей.

Зная характер «яблочной» команды, мы уверены, что она сделает всё для этого.

Партия «Яблоко» выступало категорически против повышения пенсионного возраста. И сейчас в программе партии есть важные задачи: снижение пенсионного возраста до прежних значений и индексация пенсий работающим пенсионерам. Мы знаем, что слова у кандидатов от «Яблока» не расходятся с делами, и они будут этого добиваться.

Исполнитель: Общество с ограниченной ответственностью «Редакция ПТЗ», 185030, Республика Карелия, г. Петрозаводск, ул. Маршала Мерецкова, д. 11, пом. 16, офис 517А, ИНН 1001350271
Заказчик: Региональное отделение Политической партии «Российская объединенная демократическая партия "Яблоко"» в Республике Карелия. Размещение оплачено из средств избирательного фонда со специального избирательного счёта Регионального отделения Политической партии «Российская объединенная демократическая партия "Яблоко"» в Республике Карелия при проведении выборов по единому списку кандидатов в депутаты Законодательного Собрания Республики Карелия седьмого созыва.

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Комментарии

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юнипер95
2021-09-06 13:14:37
все помнят программу геноцида от Явлинского 500 дней.
Им хорошо было. когда они сидели в Думе и набивали карманы.

Слабунова может расскажет, зачем несколько лет и для каких бесед ходила в посольство Финляндии? Может инструкции получала?
Leopol'd
2021-09-06 13:23:51
юнипер95, ты хочешь сказать, что 500 дней кто-то дал реализовать?
Так что о ней говорить бессмысленно. Может что и получилось бы.
гы,гы гы
2021-09-06 13:08:36
Тоже 10 000 рублей дадут. На всех. Через 500 дней
Сеня
2021-09-06 13:03:52
Мда уж . НО всё лучше , хоть и не намного , единоросов хм . А Явлинский плохой человек оказался хм
юнипер95
2021-09-06 12:45:52
как же это отвратительно! Поддерживать партию, которая в 90-е годы столько вреда принесла. Сейчас хоть ее от кормушки оторвали.
Одно пустословие, лишь бы в теплом кресле еще 5 лет посидеть
Off
2021-09-06 13:28:54
юнипер95, Наташка в гамашах...что так засуетился? :)
Leopol'd
2021-09-06 13:26:16
юнипер95, не ври!!! Не было тогда еще "Единой России"! Единороссы тогда прятались под другими вывесками!
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