Союз карельских пенсионеров принял решение о поддержке партии «Яблоко»

На заседании Правления общественной организации «Союз карельских пенсионеров» принято решение о поддержке команды Эмилии Слабуновой — списка партии «Яблоко» на предстоящих выборах в Законодательное Собрание Республики Карелия.

Как пояснила председатель организации, почетный житель города Петрозаводска Галина Егоровна Карасова, именно Слабунова и депутаты от партии «Яблоко» настойчиво добивались индексации ветеранской выплаты, предложив первоначально повысить саму выплату с 700 до 1000 рублей.

При обсуждении закона «О детях войны» только «яблочники» в парламенте Карелии внесли настоящие меры поддержки — бесплатный проезд в общественном транспорте, бесплатное зубопротезирование, освобождение от уплаты взноса на капитальный ремонт для одиноко проживающих, бесплатное санаторно-курортное лечение для детей войны.

Для нас очень важно, что в «яблочной» программе есть две важные цели — принятие федерального закона «О детях войны» с реальными мерами поддержки тех, чье детство пришлось на войну, и распространение льгот участников войны на малолетних узников концлагерей.

Зная характер «яблочной» команды, мы уверены, что она сделает всё для этого.

Партия «Яблоко» выступало категорически против повышения пенсионного возраста. И сейчас в программе партии есть важные задачи: снижение пенсионного возраста до прежних значений и индексация пенсий работающим пенсионерам. Мы знаем, что слова у кандидатов от «Яблока» не расходятся с делами, и они будут этого добиваться.

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