Сокращать налоговые льготы в Карелии обещают после общественного обсуждения

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Правительство Карелии допускает сокращение определенных налоговых льгот в среднесрочной перспективе, но обещает проводить его с учетом общественного мнения.
Об этом говорится в "Основных направлениях бюджетной и налоговой политики Республики Карелия на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов".
"В среднесрочной перспективе все решения о сокращении налоговых льгот будут приниматься в условиях широкого общественного обсуждения, с использованием механизмов переходных норм и адаптационных периодов для отдельных категорий налогоплательщиков, для которых существуют высокие риски неблагоприятных последствий в случае отмены льгот", - сказано в документе.
Какие льготы были отменены в 2019 году, читайте в интернет-газете "Вести Карелии".
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