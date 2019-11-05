Сокращать налоговые льготы в Карелии обещают после общественного обсуждения

Правительство Карелии допускает сокращение определенных налоговых льгот в среднесрочной перспективе, но обещает проводить его с учетом общественного мнения.

Об этом говорится в "Основных направлениях бюджетной и налоговой политики Республики Карелия на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов".

"В среднесрочной перспективе все решения о сокращении налоговых льгот будут приниматься в условиях широкого общественного обсуждения, с использованием механизмов переходных норм и адаптационных периодов для отдельных категорий налогоплательщиков, для которых существуют высокие риски неблагоприятных последствий в случае отмены льгот", - сказано в документе.

Какие льготы были отменены в 2019 году, читайте в интернет-газете "Вести Карелии".