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Новости. Общество
14:57, 05 Ноября 2019
фото: Стоян Васев / ТАСС

Сокращать налоговые льготы в Карелии обещают после общественного обсуждения

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Правительство Карелии допускает сокращение определенных налоговых льгот в среднесрочной перспективе, но обещает проводить его с учетом общественного мнения.

Об этом говорится в "Основных направлениях бюджетной и налоговой политики Республики Карелия на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов".

"В среднесрочной перспективе все решения о сокращении налоговых льгот будут приниматься в условиях широкого общественного обсуждения, с использованием механизмов переходных норм и адаптационных периодов для отдельных категорий налогоплательщиков, для которых существуют высокие риски неблагоприятных последствий в случае отмены льгот", - сказано в документе.

Какие льготы были отменены в 2019 году, читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

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Комментарии

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кир
2019-11-05 15:24:37
Какие льготы, когда 70 процентов юрлиц и свыше 30 процентов физлиц не платят в стране за вывоз мусора?
Koira
2019-11-05 15:12:26
Как обычно по просьбам трудящихся? Скажем спасибо крымвашим
Гость
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