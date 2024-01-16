Solaris и Rio снова будут собирать в Санкт-Петербурге

Корейские бренды ушли, а завод по сборке остался.

Российскую «дочку» Hyundai Motor — Hyundai Motor Manufacturing Rus LLC — приобрела компания Андрея Павловича «Арт-Финанс». Новый владелец нашел способ продолжить сборку Hyundai и Kia на заводе в Петербурге.

Эксперты полагают, что производство будет запущено в максимально короткие сроки. Другой вопрос под каким именем выпускать машины, поскольку использовать бренды Hyundai и Kia не получится. Какие названия теперь надо искать в автосалонах, и почем будут продаваться популярные авто, знает проект «Жизнь и кошелек».