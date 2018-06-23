Солистка группы "Серебро" показала вываливающуюся грудь

Солистка группы "Серебро" Ольга Серябкина шокировала поклонников экстравагантным купальником.

Певица опубликовала в своем Instagram несколько фото с пляжа. "Мы в Сен-Тропе. А куда бы вы мечтали отправиться прямо сейчас? ", – написала артистка под снимком.

Как пишут "Дни.ру", звезда группы Serebro делится с подписчиками не только пикантными фотографиями. Порой она описывает яркие моменты из гастрольной и личной жизни. К примеру, весной этого года девушка вместе с коллегами пережила настоящий ужас в сломанном самолете, о чем не преминула сообщить в микроблоге. По словам певицы, удачно посадить лайнер и сохранить жизни пассажиров пилоту помогло только чудо. "Сразу после взлета у нас не закрылись закрылки самолета и мы могли разбиться. Наш самолет пропал с радаров почти на час, никто не знал, где мы", - рассказала она.