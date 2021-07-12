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«Соображавшие на троих» жители Карелии дорого заплатили — в живых остался только один

Новости. Общество
08:05, 13 Июля 2021
фото: © РИА Новости / Алексей Куденко

Следственные органы Сегежского района Карелии расследуют уголовное дел об умышленном убийстве, в котором обвиняется один из местных жителей.

Об этом сообщили в карельского управлении Следственного комитета России.

По версии следствия, 8 июля трое мужчин распивали спиртные напитки в одной из квартир в Сегеже. Во время застолья между ними произошел конфликт.

«Обвиняемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, одному, а затем и второму мужчине нанес удары клинком ножа в грудную клетку, причинив обоим телесные повреждения, от которых непосредственно на месте наступила их смерть», — говорится в сообщении Следкома.

Установлен, что 42-летний обвиняемый ранее уже имел судимость.

Теперь ему вменяется ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство, то есть умышленное причинение смерти другому человеку, двух и более лиц).  За это преступление предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 20 лет.

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Комментарии

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кир
2021-07-13 09:41:35
Нас оставалось только трое из восемнадцати ребят.(с) Как всё измельчало и деградировало в стране. Повсюду на свободе ранее судимые. Мама, роди меня обратно.
Беня
2021-07-13 10:31:50
кир, еще скажи спасибо шо это не негры с пушками как в нормальных странах, где негры в состоянии завалить не то шобы экипаж из пары копов, а целую бригаду полиции, если она с дуру сунется в нихний Гарлем :)
Как говорят наши, которые там, самое страшное для белого англосаксонского американца, типа "ужасы нашего(ихнего) городка" - это чёрная баскетбольная команда с битами и мачете, которой командует белый с пистолетом и русским акцентом :) :) :)
кир
2021-07-13 11:42:50
Беня, спасибо, настоящий продвинутый комментатор.)))
Вася
2021-07-13 08:29:48
«Все умершие не были привиты»
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