«Соображавшие на троих» жители Карелии дорого заплатили — в живых остался только один

Следственные органы Сегежского района Карелии расследуют уголовное дел об умышленном убийстве, в котором обвиняется один из местных жителей.

Об этом сообщили в карельского управлении Следственного комитета России.

По версии следствия, 8 июля трое мужчин распивали спиртные напитки в одной из квартир в Сегеже. Во время застолья между ними произошел конфликт.

«Обвиняемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, одному, а затем и второму мужчине нанес удары клинком ножа в грудную клетку, причинив обоим телесные повреждения, от которых непосредственно на месте наступила их смерть», — говорится в сообщении Следкома.

Установлен, что 42-летний обвиняемый ранее уже имел судимость.

Теперь ему вменяется ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство, то есть умышленное причинение смерти другому человеку, двух и более лиц). За это преступление предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 20 лет.