Состоялось заседание временной рабочей группы по подготовке первого заседания Заксобрания Карелии VII созыва

В Большом зале карельского парламента 29 сентября под председательством Элиссана Шандаловича прошло заседание временной рабочей группы по подготовке первого заседания Законодательного Собрания VII созыва.

В ее состав вошли депутаты всех партий, избранных в парламент. Это «Единая Россия», КПРФ, ЛДПР, «Яблоко» «Справедливая Россия – Патриоты – За правду», «Новые люди», «Российская партия пенсионеров за социальную справедливость».

В соответствии с регламентом Заксобрания Карелии рабочая группа готовит проекты постановлений и других документов, связанных с началом работы парламента нового созыва.

На заседании в том числе рассматривалась структура законодательного органа. Было предложено предусмотреть в структуре парламента Комитет по государственному строительству и местному самоуправлению, Комитет по законности и правопорядку, Комитет по бюджету и налогам, Комитет по экономической и промышленной политике, энергетике и ЖКХ, Комитет по агропромышленной политике, природопользованию и экологии, Комитет по здравоохранению и социальной политике, Комитет по образованию, культуре, спорту и молодежной политике и определить их компетенции.

В ходе заседания был утвержден проект повестки первого заседания Законодательного Собрания Республики Карелия VII созыва, которое назначено на 6 октября. На нем планируется выбрать председателя Заксобрания, его заместителей, утвердить структуру парламента и сформировать его рабочие органы. На первом заседании могут быть рассмотрены и иные вопросы, входящие в компетенцию парламента.