Сотни жителей Карелии написали заявления, чтобы их причислили к малочисленным народам

МФЦ Карелии в 2022 году приняли 288 заявлений от граждан, которые захотели, чтобы их признали представителями коренных малочисленных народов России.
Об этом сообщили в пресс-службе правительства республики.
МФЦ начали принимать такие заявления с мая прошлого года.
Чтобы подтвердить принадлежность к коренным малочисленным народам, надо предоставить один или несколько документов:
• свидетельство о рождении,
• свидетельство о браке,
• официальные справки,
• вкладыши, выписки,
• архивные и другие документы, содержащие сведения о национальности.
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