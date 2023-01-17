Сотни жителей Карелии написали заявления, чтобы их причислили к малочисленным народам

МФЦ Карелии в 2022 году приняли 288 заявлений от граждан, которые захотели, чтобы их признали представителями коренных малочисленных народов России.

Об этом сообщили в пресс-службе правительства республики.

МФЦ начали принимать такие заявления с мая прошлого года.

Чтобы подтвердить принадлежность к коренным малочисленным народам, надо предоставить один или несколько документов:

• свидетельство о рождении,

• свидетельство о браке,

• официальные справки,

• вкладыши, выписки,

• архивные и другие документы, содержащие сведения о национальности.