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Сотрудники ГИБДД Петрозаводска изъяли скутер у водителя, лишенного водительских прав

Новости. Происшествия
09:13, 30 Мая 2021
фото: ГИБДД Петрозаводска

Автоинспекторы отстранили от управления водителя, лишенного права управления, сообщили в ГИБДД Петрозаводска.

В Петрозаводск сотрудники Госавтоинспекции остановили водителя на скутере и выяснили, что мужчина ранее был лишен прпва управления транспортом, а сейчас в нарушение закона сел за руль без водительского удостоверения.

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В результате автоинспекторы отстранили водителя от управления, а скутер транспортировали на штрафстоянку.

В ГИБДД напомнили, что за управление транспортным средством водителем, лишенным права управления транспортными средствами, предусмотрено наказание в виде административного штрафа в размере 30 тысяч рублей, либо административный арест на срок до пятнадцати суток, либо обязательные работы на срок от ста до двухсот часов.

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