Сотрудники ГИБДД Петрозаводска изъяли скутер у водителя, лишенного водительских прав

Автоинспекторы отстранили от управления водителя, лишенного права управления, сообщили в ГИБДД Петрозаводска.

В Петрозаводск сотрудники Госавтоинспекции остановили водителя на скутере и выяснили, что мужчина ранее был лишен прпва управления транспортом, а сейчас в нарушение закона сел за руль без водительского удостоверения.

В результате автоинспекторы отстранили водителя от управления, а скутер транспортировали на штрафстоянку.

В ГИБДД напомнили, что за управление транспортным средством водителем, лишенным права управления транспортными средствами, предусмотрено наказание в виде административного штрафа в размере 30 тысяч рублей, либо административный арест на срок до пятнадцати суток, либо обязательные работы на срок от ста до двухсот часов.