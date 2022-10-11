Сотрудники «РКС-Петрозаводск» поддержали акцию «Носки солдату»

Сотрудницы группы компаний «РКС-Петрозаводск» приняли участие в акции «Носки солдату» по сбору теплых носков, перчаток и рукавиц для карельских добровольцев, участвующих в специальной военной операции.

В течение месяца мастерицы вязали вещи, чтобы в последний день октября передать их в региональный штаб «Общероссийского народного фронта». Тот, кто связать не смог, приобрел теплые изделия в магазинах.

Специалист по связям с общественностью Екатерина Круглова связать вещи не смогла, поэтому девушку выручила ее мама. А вот мастер группы ремонтно-сварочных работ АО «ПКС-Водоканал» Нина Степанова на протяжении трех вечеров вязала теплые носки сама. Много лет женщина занимается рукоделием для души на радость родным и близким. Сейчас же мастерице вдвойне приятно, что ее старания принесут особенную пользу и согреют ребят в холода на Донбассе.

Поддержала коллег в акции и начальник отдела продаж АО «ПКС-Водоканал» Любовь Максимова: «Поступить по-другому я не могла, ведь военным добровольцам нужна наша помощь. Раз во время Великой Отечественной войны люди в тылу работали во благо фронта, то сейчас мы тоже можем поддержать бойцов». Около недели после рабочих и домашних хлопот Любовь Викторовна вязала носки.

Вместе с теплыми вещами коллектив «РКС-Петрозаводск» передал для добровольцев небольшие сладкие подарки «к чаю», а также средства гигиены. Поддержать ребят можете и вы. Список необходимого доступен на странице социальной сети «ВКонтакте» сопредседателя регионального штаба ОНФ Карелии Анны Лопаткиной по ссылке https://vk.com/wall7201401_15067. Вещи можно оставить по адресу ул. Дзержинского-3, кабинет №4 с 9:00 до 17:30. Тел. 8 (8142) 59-57-84.