Сотрудники Wildberries решили выйти на забастовку из-за штрафов

Владельцы пунктов выдачи заказов российского маркетплейса Wildberries намерены объявить забастовку из-за новой политики компании.
Об этом сообщает «Газета.ру» со ссылкой на Telegram-канал Shot.
«Завтра, 15 марта, пункты Wildberries планируют закрыться в качестве забастовки по всей России», — говорится в публикации.
Согласно информации канала, в данный момент свыше 50 владельцев пунктов выдачи заказов штурмуют московский офис компании.
По словам собственников, они недовольны новыми условиями оферты — с 3 марта Wildberries списывает с них деньги, если в пункт от продавца пришел неподходящий или бракованный товар. Они подчеркнули, что бесконечные штрафы не позволяют им зарабатывать. При этом высшее руководство компании игнорирует их требования и не выходит на контакт. Сейчас сотрудников ПВЗ не пропускает внутрь охрана. Собравшиеся звонят в полицию.
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