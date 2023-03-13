Сотрудники Wildberries решили выйти на забастовку из-за штрафов

Владельцы пунктов выдачи заказов российского маркетплейса Wildberries намерены объявить забастовку из-за новой политики компании.

Об этом сообщает «Газета.ру» со ссылкой на Telegram-канал Shot.

«Завтра, 15 марта, пункты Wildberries планируют закрыться в качестве забастовки по всей России», — говорится в публикации.

Согласно информации канала, в данный момент свыше 50 владельцев пунктов выдачи заказов штурмуют московский офис компании.

По словам собственников, они недовольны новыми условиями оферты — с 3 марта Wildberries списывает с них деньги, если в пункт от продавца пришел неподходящий или бракованный товар. Они подчеркнули, что бесконечные штрафы не позволяют им зарабатывать. При этом высшее руководство компании игнорирует их требования и не выходит на контакт. Сейчас сотрудников ПВЗ не пропускает внутрь охрана. Собравшиеся звонят в полицию.