Сотрудников УФСИН Карелии в добровольном порядке проверили на ВИЧ

Сотрудникам уголовно-исполнительной инспекции УФСИН Карелии рассказали о профилактике ВИЧ и СПИДа, а тех, кто согласился, еще и протестировали, сообщили в пресс-службе ведомства.

В уголовно-исполнительной инспекции состоялась тематическая лекция, которую для личного состава учреждения провела специалист Центра СПИД Арина Архипова.

В ходе встречи сотрудникам раскрыли данные статистики по заболеваемости ВИЧ/СПИД как в целом по стране, так и в Карелии, а также присутствующим напомнили о факторах риска и мерах профилактики.

В завершении мероприятия участникам раздали материалы наглядной агитации с информацией о работе социально-психологических консультативных и реабилитационных центров, оказывающих помощь больным СПИДом. Также сотрудники добровольно прошли экспресс-тестирование на ВИЧ.