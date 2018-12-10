Сотрудников МВД в Карелии уличили в незаконном присвоении денег

Карельский Следком завершает расследование уголовного дела против бывших руководителей отдела полиции Олонецкого района, обвиняемых в злоупотреблении должностными полномочиями из корыстной заинтересованности и в незаконном присвоении денег.

Тем не менее, они продолжают занимать руководящие посты в МВД.

Обвинения предъявлены экс-начальнику райотдела Федору Калинину и его бывшему заместителю по охране общественного порядка Владимиру Крупину.

По имеющейся информации, сотрудники карельского УФСБ установили, что Калинин при пособничестве Крупина несколько раз незаконно изготавливал и предоставлял в бухгалтерию своего отдела ложные авансовые отчеты и другие командировочные "документы". Из них следовало, что некоторые сотрудники отдела якобы ездили в командировку в Санкт-Петербург, где проживали в гостинице. Причем в той, где администратором была знакомая Калинина. В итоге его подчиненные, получившие в общей сумме около 60 тыс. рублей "командировочных", по указанию Калинина передали их лично ему.

Также, по данным следствия, Крупин незаконно начислял подчиненным премии с условием, что часть денег они отдадут ему. По версии следствия, обвиняемый получил таким способом более 100 тыс. рублей.

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