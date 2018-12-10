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Новости. Экономика
15:49, 10 Декабря 2018
фото: Pixabay

Сотрудников МВД в Карелии уличили в незаконном присвоении денег

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Карельский Следком завершает расследование уголовного дела против бывших руководителей отдела полиции Олонецкого района, обвиняемых в злоупотреблении должностными полномочиями из корыстной заинтересованности и в незаконном присвоении денег.

Тем не менее, они продолжают занимать руководящие посты в МВД.

Обвинения предъявлены экс-начальнику райотдела Федору Калинину и его бывшему заместителю по охране общественного порядка Владимиру Крупину.

По имеющейся информации, сотрудники карельского УФСБ установили, что Калинин при пособничестве Крупина несколько раз незаконно изготавливал и предоставлял в бухгалтерию своего отдела ложные авансовые отчеты и другие командировочные "документы". Из них следовало, что некоторые сотрудники отдела якобы ездили в командировку в Санкт-Петербург, где проживали в гостинице. Причем в той, где администратором была знакомая Калинина. В итоге его подчиненные, получившие в общей сумме около 60 тыс. рублей "командировочных", по указанию Калинина передали их лично ему.

Также, по данным следствия, Крупин незаконно начислял подчиненным премии с условием, что часть денег они отдадут ему. По версии следствия, обвиняемый получил таким способом более 100 тыс. рублей.

Подробнее читайте на "Вестях Карелии".

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Комментарии

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Жуков
2018-12-10 17:28:00
" Честь офицера" , наверное стало ругательным.
Сергей Николаевич
2018-12-10 17:22:56
Не зря тюрьмы ими переполнены,писАли недавно про это.....как
же простым гражданам жить в такой стране?
User
2018-12-10 17:10:30
А ведь полицаи проходили аттестацию! С тех, кто их аттестовал спросу нет?
сергей
2018-12-10 18:10:42
User, да какая аттестация? когда она была? не все ее проходили!
Изя
2018-12-10 15:54:21
Ужасти , такк кто там в энтом МэВэДэ начальники то теперь ?Даже страшно за рядовых сотрудников и население .
кир
2018-12-10 16:27:19
Изя, в Шереметьево, в аэропорту грузчики организованной бандой воровали вещи пассажиров. Стотысячные откаты ментам давали. Честного следака у тюрьму упрятали, якобы за избиение этих грузчиков на допросах.
Изя
2018-12-10 16:29:56
кир, неудивительно всё это .
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