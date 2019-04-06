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Новости. Экономика
16:45, 06 Апреля 2019
фото: пресс-службы правительства Карелии

Социальные учреждения в районах Карелии подключат к беспроводному интернету

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Широкополосным доступом в интернет обеспечат социально значимые учреждения в отдаленных населенных пунктах республики.

"В следующем году Карелия войдёт в перечень первых регионов, где будут запускать мультидиапазоновую беспроводную сеть доступа к интернету", - рассказал министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России Константин Носков на заседании Госкомиссии по подготовке к 100-летию образования республики. 

Как сообщили в карельском правительстве, с помощью этой сети широкополосным доступом в интернет обеспечат социально значимые учреждения в отдаленных населенных пунктах, в том числе школы, ФАПы, участковые пункты полиции, пожарные части и посты, органы местного самоуправления. Проект реализуется по всей России. В ближайшие несколько недель начнутся конкурсные процедуры на подключение объектов.

Константин Носков также рассказал о строительстве базовой станции сотовой связи в Пудожском районе, благодаря которой здесь появятся мобильные сети. 

Уже получены технические условия на технологическое присоединение, проектная документация направлена на экспертизу. Начать строительство мачтового сооружения планируется в июне, а в августе завершить.

Ещё одно поручение, выполнение которого контролирует Госкомиссия, - ремонт отделения почтовой связи в Сортавале. Строительные работы в здании, считающемся историческим, начнутся в августе этого года. Реконструкцию планируется завершить к вековому юбилею республики - июню 2020 года. 

Напомним, рабочая группа Госкомиссии, которой руководит Константин Носков, занимается вопросами развития в регионе инфраструктуры связи.

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