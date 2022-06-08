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Соцподдержка помогла семье из Донбасса, приехавшей в Карелию

Новости. Общество
10:58, 29 Июня 2022
фото: © ТК «Сампо 360»

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Государство поддержало семью деньгами, жители республики помогли наладить быт

Супруги Виктор и Юлия Курочкины и двое их детей сейчас живут в Кондопоге. Отец работает на ЦБК, а мать ухаживает за детьми.

Покинуть свой дом семья решила принято после того, как во двор их дома упал снаряд. Сначала Курочкины нашли приют у своих родственников в Медвежьегорске и обратились в Миграционную службу. Им помогли оформить документы и рассказали о том, какую помощь можно получить.
Семья получила материальную помощь в соответствии с распоряжением Правительства РФ в размере 40 тысяч рублей. Такую же сумму Курочкиным выплатили из средств, поступающих на благотворительный счет Центра социальной работы.

«В Миграционной службе предоставили всю информацию: что положено, как оформить, в какие сроки. Помощь оказывалась очень быстро, очень оперативно», — вспоминает Юлия.
После семье предложили временное размещение в Марциальных водах. А уже оттуда Курочкины попали в Кондопогу. Виктор нашел работу на ЦБК, а материальная помощь помогла снять квартиру и обосноваться в незнакомом городе. Старший сын включен в списки на бесплатное питание в школе.

Семье продолжают помогать и обычные жители Кондопоги. В основном, продуктами и одеждой, нередко предлагают и бытовую технику.

«Люди очень отзывчивые! Всех даже поименно и не вспомнишь. Могут позвонить, переспросить, может что-то необходимо еще. Несмотря на то, что мы переехали в квартиру и проживаем отдельно, все равно нам оказывают помощь», — рассказала Юлия журналистам.

Компенсировать деньги, потраченные на жилье, супруги смогут только после того, как получат российское гражданство. Этого осталось ждать недолго. Юлия и Виктор уже подали заявление в миграционную службу.

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