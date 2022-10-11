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Современный корпус для спортсменов начали строить на «Кургане» в Петрозаводске

Новости. Общество
15:21, 16 Декабря 2022
фото: © Правительство Карелии

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О новых условиях, которые будут созданы для спортсменов и энтузиастов ЗОЖ, министру спорта России Олегу Матыцину рассказал глава Карелии Артур Парфенчиков.

С появлением современного двухэтажного здания республиканский спортивный комплекс «Курган» продолжит свое развитие и станет еще комфортнее и функциональнее, сообщили в правительстве республики.

Дополнительный корпус, который возводят по нацпроекту «Демография», позволит снять наболевшие вопросы. Например, спортсмены смогут сменить холодные вагончики, в которых приходится переодеваться, на теплые комнаты. В здании также оборудуют универсальный спортзал, тренерские комнаты и вспомогательные помещения. Появятся гостиничные места — это удобно для иногородних участников, которые смогут проживать в непосредственной близости от места соревнований. В итоге новый объект позволит перевести спортподготовку на «Кургане» на круглогодичный цикл, им смогут пользоваться не только профессиональные спортсмены, но и любители активного образа жизни.

Как рассказали Олегу Матыцину, основные строительные мероприятия пройдут в будущем году. Сейчас местный подрядчик ведет работы с котлованом, готовит основание под сбор конструкций фундамента — его монтаж начнут в декабре.

В целом, говоря о федеральной поддержке, министр спорта РФ отметил, что в Карелии заметно вырос интерес к массовому и профессиональному спорту. Этого во многом удалось достичь именно благодаря развитию современной инфраструктуры.

«Карелия — надежный партнер в реализации федерального проекта „Спорт — норма жизни“ и Стратегии развития физической культуры и спорта. Все предложения, которые были озвучены во время поездки, мы активно проработаем. Будем максимально содействовать тому, чтобы объекты, которые пока не завершены, в ближайшее время завершились. Абсолютно уверен, что успехи, которые есть сейчас, будут продолжены в республике. Потому что здесь есть основа, есть люди, школы и традиции спорта», − сказал Олег Матыцин.

Также министру спорта РФ показали уличные тренажеры предприятия MB Barbell, которые производят в Карелии.

Визит министра спорта РФ в республику продолжается, сегодня он вместе с Артуром Парфенчиковым работает в Сортавальском районе.

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