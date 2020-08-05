Создание торговой интернет-площадки принесло пользу бизнесу, считает глава Карелии

Глава республики Артур Парфенчиков дал оценку результатам работы маркетплейса "Сделано в Карелии", созданного министерством экономического развития для предпринимателей, готовых продавать свои товары и услуги через интернет.

Все желающие представители малого и среднего бизнеса могут бесплатно зарегистрироваться на сайте и пользоваться его сервисами.

"Интернет-магазин "Сделано в Карелии" становится все более популярным. Торговую онлайн-площадку мы открыли в конце апреля, чтобы поддержать предпринимателей нашей республики, которым пришлось приостановить работу магазинов из-за пандемии коронавируса и перейти на дистанционный формат. Ресурс оказался полезным и востребованным. Если в первые дни было не более 5 заказов в сутки, то сейчас их уже до 120 в день", - написал Парфенчиков на своей странице Вконтакте.

Подробности читайте в интернет-газете "Вести Карелии".