Спасатели помешали рыбачить 15 любителям зимнего лова на Ладожском озере

Спасатели вывели со льда Ладожского озера 15 рыбаков-нарушителей.

Спасатели помешали рыбалке на Ладожском озере 15 нарушителям, пишет 47channel.ru.



Сотрудники аварийно-спасательной службы Ленобласти в пятницу, 26 января, проверили ледовую обстановку Ладожского озера. Водоем осмотрели с южной части бухты Петрокрепости.



В ходе рейда поисково-спасательный отряд из Шлиссельбурга вывел со льда 15 любителей зимней рыбалки. С нарушителями провели беседу о правилах безопасности, а также напомнили о действующем запрете выхода-выезда на замерзшие водоемы.

Также спасатели замерили толщину льда озера — она варьируется от 5 до 60 сантиметров, сообщает 47channel.ru.