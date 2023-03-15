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Специалист назвала продукты, повышающие либидо у женщин

Новости. Общество
00:10, 17 Марта 2023
фото: © Tatyana Chaiko / shutterstock

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Для повышения интереса к сексу женщинам посоветовали чаще есть гранаты, авокадо и другие продукты.

К продуктам, повышающим женское либидо, относятся прежде всего те, что содержат фитоэстрогены, — это соя и все, что на ее основе. Об этом «Газете.Ru» рассказала врач-эндокринолог, врач-диетолог «СМ-Клиника» Елена Жучкова.

По словам врача, также улучшить либидо поможет спаржа, богатая фолацином и витамином Е, что благотворно сказывается на кровообращении и женской репродуктивной системе.

«Для выработки женских гормонов необходимы полиненасыщенные жирные кислоты: рыба и морепродукты. Также в них есть необходимый для женского организма белок», — заметила она.

Хорошим афродизиаком является клубника, содержащая биофлавоноиды и антиоксиданты. Антиоксидантами также может похвастаться гранат.

«Мандарин и киви богаты витамином С, флавоноидами, а значит, способны повысить иммунитет и настроение и, как следствие, благотворно влияют на либидо», — отметила врач.

Также существует группа продуктов, способствующих выработке серотонина и дофамина, благодаря которым улучшается настроение и повышается чувственность: шоколад, банан, мороженое.

«Авокадо — богат витаминами, также относится к афродизиакам и повышает женскую фертильность. Орехи — особенно грецкий орех, миндаль, кедровые орехи, позитивно влияют на женское либидо за счет содержания витамина Е, микроэлементов и белкового состава», — рассказала медик.

Жгучий перец чили в свою очередь улучшает кровообращение и также повышает женское либидо. Но стоит быть осторожным и не употреблять его людям с желудочно- кишечными расстройствами.

«Стоит помнить, что достаточное количество воды, необходимое для функционирования всех органов и систем, в том числе для обменных процессов, будет тоже актуально. И не забывайте о должной физической активности, что также очень важно», — заключила врач Жучкова.

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