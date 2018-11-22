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Новости. Экономика
09:15, 22 Ноября 2018
фото: Pixabay

Специалисты рассказали о росте налоговых расходов россиян

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Специалисты Сбербанка подсчитали сумму, выплаченную россиянами по имущественным налогам с начала 2018 года, и назвали налоги, по которым размер платежей и общая сумма сборов в это время росли быстрее всего.

Быстрее других, как пришли к выводу специалисты, в России растет средний платеж по налогу на имущество – за десять месяцев 2018 года по сравнению с аналогичными показателями прошлого года он увеличился на 13,4%, говорится в документе.

За ним, как указали в Сбербанке, следует земельный налог (он за аналогичный период прибавил 12,7%).

Подробности читайте в материале интернет-газеты "Вести Карелии".

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