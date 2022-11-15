Спикер парламента Карелии назвал недопустимым участие депутатов в несанкционированных митингах

Проект закона о внесении изменений в Административный кодекс вызвал споры в парламенте Карелии.

Авторы законопроекта хотят, чтобы Госдума на федеральном уровне установила особый порядок привлечении региональных депутатов к административной ответственности.

«Речь не об освобождении от административной ответственности, а о гарантиях депутатской деятельности. Чтобы депутат, придя на встречу с избирателями, чтобы его не увела полиция под белы руки и не сорвала эту встречу или любое другое мероприятие, которое депутат проводит. Потому что полиция будет понимать, что просто так увести депутата с этого собрания или этой встречи нельзя, они должны совершить все действия, связанные с этим особым порядком», — пояснила соавтор законопроекта от фракции «Яблоко» Эмилия Слабунова.

Представители «Единой России» предположили, что речь идет об участии депутатов в несанкционированных митингах.

«Единая Россия всегда действует в рамках законодательства и не участвует в несанкционированных митингах. Это принципиально, — завил спикер парламента Элиссан Шандалович. — Участие депутата Законодательного собрания в несанкционированном митинге — это нарушение закона. И мне кажется это недопустимо для любого депутата».

Подробности читайте в статье «Депутатов предостерегли от участия в незаконных митингах»