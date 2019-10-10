15:19, 10 Октября 2019
Спикер парламента оценил последствия налоговых льгот для бизнеса на севере Карелии
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Законопроект о налоговых льготах для организаций в районах Карелии, включенных в Арктическую зону России, позволит увеличить привлекательность этих территорий для бизнеса, считает председатель парламента Элиссан Шандалович.
Об этом он заявил сегодня после заседания Законодательного собрания, на котором был принят в окончательном чтении законопроект о внесении изменений в закон "О налогах (ставках налогов) на территории Республики Карелия".
"Существенные налоговые послабления мы даем арктическим районам Карелии. Там становится выгодным развивать свой бизнес", - сказал Шандалович, чьи слова цитирует пресс-служба парламента.
Какие налоговые льготы получит бизнес в этих районах, читайте в интернет-газете "Вести Карелии".
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