Спикер парламента оценил последствия налоговых льгот для бизнеса на севере Карелии

Законопроект о налоговых льготах для организаций в районах Карелии, включенных в Арктическую зону России, позволит увеличить привлекательность этих территорий для бизнеса, считает председатель парламента Элиссан Шандалович.

Об этом он заявил сегодня после заседания Законодательного собрания, на котором был принят в окончательном чтении законопроект о внесении изменений в закон "О налогах (ставках налогов) на территории Республики Карелия".

"Существенные налоговые послабления мы даем арктическим районам Карелии. Там становится выгодным развивать свой бизнес", - сказал Шандалович, чьи слова цитирует пресс-служба парламента. Какие налоговые льготы получит бизнес в этих районах, читайте в интернет-газете "Вести Карелии".