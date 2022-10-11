Спикер горсовета Петрозаводска рассказала про одиночество и мух

Вслед за американскими учеными председатель горсовета Петрозаводска Надежда Дрейзис считает, что люди похожи на насекомых, а плохой сон и ожирение — результат изоляции от сородичей.

Председатель Петрозаводского городского совета Надежда Дрейзис сообщила на своей странице в социальной сети о том, что одиночество противопоказано даже мухам. Спикер пересказала выводы ученых из Рокфеллеровского университета после исследования дрозофил. В частности, в сообщении говорится, что плохой сон и ожирение — результат изоляции от сородичей.



«Муха эта, как и человек, существо социально ориентированное, и ее поведение в изоляции только подтвердило это. По словам генетика Майкла Янга, у мух обнаружены патологические последствия — они меньше спят, а едят больше, чем обычно», — пишет Дрейзис.



Оказывается, при изоляции у мух происходят изменения в нейронах мозга, которые влияют на пищевое поведение и сон. Когда эти нейроны отключили, количество еды и сна пришло в норму. А вот у мух, изолированных парами, в поведении ничего не изменилось.



«В этом исследовании мухи оказались очень похожи на людей (может, Кафка что-то знал, когда писал мистическое «Превращение», где человек превращается в насекомое?)», — вопрошает горсовета.



В США клинические исследования показали, что большое количество взрослых значительно прибавили в весе и потеряли сон из-за изоляции во время эпидемии коронавируса.



«Поэтому что бы ни случилось, не замыкайтесь в себе! Даже если вы не самый общительный человек, все равно в вашем окружении найдется кто-то, с кем вам приятно поговорить и провести немного времени. Ну а если у вас много друзей, сплоченная семья — вы просто счастливчик! Общайтесь на здоровье!», — желает всем нам Дрейзис.