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28.12.2020 23:30

Спортивная школа №7 Петрозаводска получила голландские беговые дорожки

Новости. Общество
18:40, 29 Декабря 2020
фото: © Администрация Петрозаводска
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Благодаря новому оборудованию в карельской столице можно будет проводить соревнования международного уровня, заявили в мэрии Петрозаводска.

Спортивные школы Петрозаводска продолжают оснащать современным оборудованием и инвентарем. Так, на средства субсидии, выделенной в рамках нацпроекта "Демография", спортивная школа№ 7 приобрела новое покрытие для беговых дорожек. Голландский материал производства Herculan имеет сертификат Международной ассоциации легкоатлетических федерации (IAAF). Благодаря этому в карельской столице можно будет проводить соревнования самого высокого уровня.

Ранее школа получила новое поле с искусственной травой. Оборудование было поставлено в ноябре и ожидает начала футбольного сезона. Сейчас муниципальное учреждение провело аукцион. По его итогам будет заключен контракт на выполнение работ по благоустройству стадиона "Юность". Также на спортивном объекте появится запасное поле, которое было предоставлено городу Российским футбольным союзом. Здесь появятся новые пешеходные дорожки и объекты системы видеонаблюдения.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
однозначно
2020-12-29 19:08:01
Не всем это понравится. Особенно этим..
Гость
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